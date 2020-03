Denemarken belooft werknemers financiële steun

De Deense regering gaat werknemers in de private sector van wie de baan door de coronacrisis op de tocht komt te staan of die al zijn ontslagen financieel helpen. De overheid zal voorlopig onder bepaalde voorwaarden 75 procent van hun loon doorbetalen als ze door deze onvoorziene omstandigheden werkloos raken.

De Deense premier Mette Frederiksen deed zondag tijdens een persconferentie een beroep op de ondernemers in het land hun personeel zoveel mogelijk in dienst te houden. De regering had over deze kwestie eerder al gepraat met werkgeversverenigingen en vakbonden.

De minister van Financiën liet weten dat arbeidskrachten, afhankelijk wat ze verdienen, omgerekend maximaal 3000 euro per maand tegemoet kunnen zien. Het salaris wordt met terugwerkende kracht van 9 maart tot 9 juni overgemaakt. In deze periode mogen bedrijven hun employés niet louter om economische redenen de laan uit sturen.

Ondernemingen die door de coronacrisis zo zwaar worden getroffen dat ze 30 procent van hun personeel of meer dan vijftig mensen moeten ontslaan om niet failliet te gaan, kunnen subsidie aanvragen. De totale kosten van de financiële steunprogramma worden geraamd op bijna 350 miljoen euro.