Denemarken begint aanleg anti-zwijnenhek

Denemarken begint maandag met de bouw van een hek op de grens met Duitsland. Dat moet wilde zwijnen buiten de deur houden en voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest zich door de dieren in Denemarken verspreid en de belangrijke varkenssector treft.

De eerste paal voor de grensafsluiting gaat maandag bij de plaats Pattburg de grond in. Verwacht wordt dat in de loop van het jaar de hele 70 kilometer lange landgrens tussen Denemarken en Duitsland van een 1,5 meter hoge barrière is voorzien.

De bouw is omstreden onder natuurbeschermers. Die vrezen dat de omheining ook wolven, otters en bepaalde jakhalzen zal beperken in hun bewegingsvrijheid. Critici betwijfelen of het hek de wilde zwijnen wel zal tegenhouden.

Gevallen van varkenspest zijn eerder in Oost-Europa vastgesteld en in september ook in België.