Demonstratieverbod in Berlijn aangevochten voor rechter

Het verbod om in Berlijn zaterdag tegen de coronamaatregelen te demonstreren, wordt aangevochten voor de regionale rechter. Bondskanselier Angela Merkel heeft zich donderdag nog achter het verbod geschaard, maar er is van verschillende kanten felle kritiek op deze ingrijpende maatregel. Het zou juist extremisten aanmoedigen wel te komen en het zou indruisen tegen de grondrechten van de Duitsers, waar demonstreren onder valt.

De in Stuttgart opgerichte actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711) organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen die de groep als strijdig met de grondwet bestempelt. De groep is naar de rechter gestapt omdat ze zaterdag ook in Berlijn wil betogen. De uitspraak van de rechter wordt in de loop van de dag verwacht.

Berlijn heeft de aangemelde betogingen woensdag verboden, maar er wordt een stortvloed van nieuwe aanvragen ingediend. Op sociale media in Duitsland is in talrijke reacties op het demonstratieverbod opgeroepen tot een „Sturm auf Berlin”. Extremisten dreigen dat er zaterdag „pas echt zal worden gedemonstreerd” en dat daarbij geweld „ter zelfverdediging” niet zal worden geschuwd. Allerlei organisaties hadden toestemming gevraagd voor bijeenkomsten in de Duitse hoofdstad. Ze willen onder het motto „bijeenkomst voor de vrijheid” een mars door Berlijn maken en verwachten vele duizenden deelnemers uit heel de bondsrepubliek.

Veel Duitsers beschouwen de ingrijpende en in deelstaten verschillende maatregelen als strijdig met de grondrechten. Ze zijn in hun ogen ook buiten proporties omdat ze economische schade aanrichten die erger is dan de kwaal, het nieuwe coronavirus.