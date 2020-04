Demonstraties tegen sluiting Poolse grenzen

In veel Poolse grensplaatsen zijn vrijdagavond demonstraties gehouden tegen sluiting van de grenzen in verband met het coronavirus. In Zgorzelec gingen circa driehonderd mensen de straat op om te betogen tegen het regeringsbesluit. In Slubice, Rosowek en Gubin - eveneens aan de grens met Duitsland - verzamelden zich ook steeds meer dan honderd mensen. Volgens de Poolse politie verliepen de acties vreedzaam.

De Poolse regering sloot half maart de grenzen voor alle buitenlanders. Polen die pendelen over de grens om te werken moeten bij thuiskomst telkens veertien dagen in thuisquarantaine. „De regio is een tweeën gedeeld, en dat maakt het leven voor veel mensen in het grensgebied zeer zwaar”, aldus een woordvoerster van de betogers in Rosowek.

Ook aan de grens met Tsjechië vond een kleine betoging plaats, in het dorp Chalupki. Pendelende Polen zijn bang hun banen in het buurland te verliezen als ze langere tijd niet kunnen komen werken. „Ze onderhouden daarmee vaak de hele familie. Wat moeten deze mensen doen, ze zijn radeloos”, aldus parlementslid Krzysztof Gadowski van oppositiepartij PO.

Het aantal getelde besmettingen in Polen stond vrijdagmiddag op 10.892, het dodental door corona op 494.