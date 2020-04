Demonstraties tegen lockdown in hoofdsteden Amerikaanse staten

In meerdere hoofdsteden van Amerikaanse staten zijn zaterdag honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de strenge lockdownmaatregelen die zijn ingevoerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De bijeenkomsten zijn allemaal illegaal, omdat er te veel mensen bijeen zijn en de demonstranten vaak te dicht bij elkaar staan.

In de Texaanse hoofdstad Austin zijn volgens The New York Times zaterdag mensen bijeengekomen die willen dat de staat weer opengaat. De Texaanse gouverneur Greg Abbott maakte vrijdag al bekend de staat weer te openen door de maatregelen te versoepelen. Andere gouverneurs lieten in antwoord op de demonstraties weten te kijken naar de mogelijkheden van het versoepelen van de maatregelen.

Ook in Concord, New Hampshire en Annapolis (Maryland) protesteerden zaterdag honderden mensen tegen de strenge lockdown. De demonstraties zijn de hele week al aan de gang en in sommige steden namen demonstranten zelfs zware wapens mee. Veel mensen wapperen met Donald Trump-vlaggen en eisen dat het land „weer wordt geopend”. President Trump steunde de demonstranten op Twitter door te zeggen dat gouverneurs de staten moeten heropenen. De demonstraties zijn vaak georganiseerd door conservatieve Amerikanen.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste besmettingen en meeste doden. Zeker 728.000 mensen in de VS zijn besmet met het virus, dat is meer dan een kwart van alle geregistreerde besmettingen. Zeker 38.000 mensen zijn in het land overleden door het longvirus.