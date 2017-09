Demonstraties tegen AfD in Duitse steden

In meerdere Duitse steden zijn zondagavond honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD), die in de Bondsdag is gekozen.

Voor het gebouw aan de Alexanderplatz in Berlijn waar AfD-kopstukken en -aanhangers hun verkiezingssucces vierden waren tegen de duizend mensen op de been. Ze riepen leuzen tegen de AfD en lieten met gefluit hun afkeuring blijken. Hier en daar vloog een fles of steen door de lucht, maar over het algemeen ging het er volgens de politie vreedzaam aan toe. Een vrouw die met een ei had gegooid werd uit de menigte geplukt en afgevoerd.

Ook in andere steden werd gedemonstreerd, waaronder Keulen, Frankfurt, Hamburg, München en Düsseldorf. Veel mensen luchtten hun ongenoegen op Twitter. Onder de hashtag #87Prozent meldden zich mensen die zichzelf tot de 87 procent van de kiezers rekenen die níet op de AfD hebben gestemd.

De AfD wordt volgens exitpolls de derde partij van Duitsland. De partij komt naar verwachting uit op meer dan 13 procent van de stemmen, wat meer is dan eerdere peilingen aangaven (11 procent). De partij werd in 2013 opgericht door eurosceptici die zich vooral tegen de euro en het economisch beleid van Berlijn en Brussel keerden. De partij is sindsdien na een serie interne ruzies naar populistisch rechts opgeschoven en keert zich vooral tegen immigratie.