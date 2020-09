Demonstraties om racistische shampooreclame Zuid-Afrika

In de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg worden demonstraties gehouden naar aanleiding van een shampooreclame. Die wordt als racistisch gezien. Op de advertentie van het bedrijf Clicks stonden twee zwarte vrouwen afgebeeld, waarbij hun haar als ‘droog en beschadigd’ en ‘kroezig en dof’ werd genoemd. Het haar van twee witte vrouwen werd bestempeld als ‘fijn en plat’ en ‘normaal’.

De oppositiepartij van Zuid-Afrika, de Economic Freedom Fighters (EFF), organiseert daarom protesten en demonstreert voor winkels van de apotheekketen. Maandagochtend verzamelden zich bij verschillende vestigingen van Clicks in Zuid-Afrik aanhangers van de partij. Gekleed in rode shirts en met rode baretten op, dansten kleine groepen en zongen ze protestliederen. De lokale site TimesLive bericht dat één winkel is beschadigd na een benzinebomaanslag en een andere is vernield door EFF-demonstranten. De politie meldt dat de schade minimaal is.

Het bedrijf Clicks heeft vrijdag, nadat de onrust over de advertentie was ontstaan, excuses gemaakt. Dat is voor EFF niet genoeg: zij willen alle 880 winkels van Clicks in het land sluiten van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september. Eerder tweette de partij: „We zullen niet toestaan dat het onberouwvolle en perverse racisme van Clicks doorgaat in Zuid-Afrika. #Clicksmustfall.”