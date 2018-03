Demonstraties in Spanje voor hoger pensioen

Tienduizenden gepensioneerden hebben in heel Spanje gedemonstreerd voor verhoging van hun pensioenen. In het centrum van Madrid verzamelde zich zaterdag een enorme menigte ondanks de stromende regen. Op spandoeken stonden teksten als: „Ik ben een gepensioneerde, geen idioot!” En „dieven! Ze stelen onze pensioenen!”

Ook in veel andere steden vonden demonstraties plaats, zoals in Barcelona, Sevilla, Bilbao, op de Canarische Eilanden en de Balearen. In totaal waren er in het hele land meer dan honderd demonstraties gepland.

De protesten werden gehouden onder het motto „waardige pensioenbetalingen”. De deelnemers eisen een passende uitbetaling die zal worden aangepast aan de inflatie. De conservatieve regering van Mariano Rajoy had de pensioenen voor 2018 eerder symbolisch verhoogd met 0,25 procent. De inflatie was in 2017 echter 2 procent, wat voor gepensioneerden neerkomt op een aanzienlijke teruggang in koopkracht.

Gemiddeld krijgt een man in Spanje 1247 euro aan pensioenuitkering, een vrouw 797 euro, schreef de krant El País onlangs. De afgelopen weken zijn de gepensioneerden van Spanje al meerdere keren uit protest de straat opgegaan.