Demonstratie tegen migranten in Dover verloopt onrustig

De Britse politie heeft tien arrestaties verricht in Dover, waar zaterdag mensen kwamen demonstreren tegen de komst van migranten. In de Britse kuststad was ook een demonstratie uit solidariteit met de migranten.

Een groep betogers trok in de middag door de straten van Dover om hun ongenoegen te uiten over het toenemende aantal migranten dat het Kanaal oversteekt. Ze zongen patriottistische liederen, zoals ‘England till I die’ en ‘Rule, Britannia!’. Ook droegen ze mondmaskers met daarop de afbeelding van de vlag van het Verenigd Koninkrijk, meldden lokale media.

De politie was in groten getale aanwezig en greep een aantal keer in. Zo hielden agenten op een gegeven moment een man tegen de grond. Ook op de A20, die door de stad loopt, kwam het tot een confrontatie met de politie.

Eerder op de dag verzamelden zich demonstranten die zich juist solidair verklaarden met de migranten en hen een hart onder de riem wilden steken. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd door de humanitaire organisatie Freedom From Torture met licht op de krijtrotsen de tekst ‘Stijg boven angst uit. Vluchtelingen welkom’ geschenen.