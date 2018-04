Demonstratie tegen corruptie in Slowakije

Tienduizenden inwoners van Slowakije zijn de straat opgegaan om het vertrek te eisen van meer topfunctionarissen. Ook willen ze een harde aanpak van corruptie. „Slowakije moet een land zijn waar corruptie wordt bestraft, in plaats van moed”, zei één van de organisatoren van het protest.

Nieuwssite Dennik N schat dat zo’n 30.000 mensen afkwamen op de demonstratie in hoofdstad Bratislava. Betogers eisen het vertrek van politiechef Tibor Gaspar en special aanklager Dusan Kovacik. Hij is verantwoordelijk voor de vervolging van politici en ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie en machtsmisbruik, maar maakt daar volgens critici onvoldoende werk van.

De geruchtmakende moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde leidde dit jaar tot een politieke crisis in het land. Premier Robert Fico ruimde het veld, maar dat gaat betogers niet ver genoeg. „Alle schandalen die onbestraft zijn gebleven hebben me hier gebracht”, zei een 39-jarige betoger. „Tot dusver zijn alleen de marionetten in de regering veranderd, maar we hebben geen echte verandering gezien.”