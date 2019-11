Demonstratie in Parijs tegen huiselijk geweld

Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Parijs gedemonstreerd tegen huiselijk geweld, dat zich vooral tegen vrouwen richt. Zeker 116 vrouwen zijn in Frankrijk sinds begin van dit jaar door hun partner of ex-partner vermoord, volgens een onderzoek van persbureau AFP. Vorig jaar vielen er volgens officiële cijfers 121 doden.

Veel deelnemers in Parijs droegen paarse spandoeken of posters. Er waren ook protesten in steden in de Franse regio’s zoals Lyon, Straatsburg, Bordeaux en Lille. De alliantie #NousToutes had tot de acties opgeroepen.

Politie treedt op bij demonstraties in Parijs

In Frankrijk wordt al maandenlang over dit onderwerp gedebatteerd, en de minister voor gelijkheid tussen man en vrouw, Marlène Schiappa, lanceerde deze zomer een rondetafelgesprek. Activisten hadden de regering destijds beschuldigd van onvoldoende handelen. De centrale regering wil komende maandag de resultaten van het debat presenteren.