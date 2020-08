Demonstratie in Berlijn kan definitief doorgaan

Een grote demonstratie tegen de coronamaatregelen in Duitsland kan definitief doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Berlijn in de nacht van vrijdag op zaterdag besloten.

De protestbijeenkomst werd eerder door het stadsbestuur van Berlijn verboden, maar vrijdag zei de rechter dat die toch door mag gaan als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet er voldoende afstand gehouden kunnen worden. De autoriteiten gingen tegen dat besluit in beroep, maar dat werd in de nacht van vrijdag op zaterdag afgewezen. Daarmee is het demonstratieverbod definitief van tafel.