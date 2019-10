Demonstratie Hongkong eindigt in chaos

In Hongkong zijn zondag, ondanks een verbod van de politie, weer tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. De betoging in het stadsdeel Kowloon zelf verliep vreedzaam, maar groepen zwartgeklede en gemaskerde demonstranten zorgden ervoor dat het protest in chaos eindigde.

Zij vernielden een aantal ingangen van metrostations, Chinese banken en honderden winkels langs de route. De politie vuurde traangas af toen een menigte activisten het politiebureau van Tsim Sha Tsui met benzinebommen bekogelde. Elders in Kowloon zette de politie waterkanonnen in om de demonstranten te verspreiden. Uit de waterkanonnen kwam een blauwe vloeistof waardoor de demonstranten herkenbaar bleven. Ook schoot de politie met rubberkogels. Tegen het vallen van de avond bleef het onrustig toen demonstranten talrijke barricades en winkels in brand staken.

Vooral bij de protestmars in de wijk Kowloon waren eerder op de dag veel mensen op de been. Veel winkels waren gesloten uit angst voor rellen. De autoriteiten hadden de mars in Tsim Sha Tsui, een dichtbevolkt winkelgebied in Kowloon vol luxe boetieks en hotels, verboden, vanwege de openbare veiligheid en eerder geweld van door demonstranten. Maar tienduizenden mensen sloten zich aan bij de demonstratie.

De protesten zijn al bijna vijf maanden aan de gang. In juni ontstond massaal protest omdat de regering van Hongkong een wet wilde aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken. De regering van Hongkong heeft het wetsvoorstel onder druk van het massaprotest weer ingetrokken, maar de protestbeweging richt zich nu onverminderd tegen de invloed van China in het algemeen.

Sinds de terugkeer naar China in 1997 wordt Hongkong autonoom bestuurd met een eigen grondwet volgens het principe ‘één land, twee systemen’. De zeven miljoen burgers van Hongkong staan onder de soevereiniteit van China, maar hebben - in tegenstelling tot de bevolking van de communistische Volksrepubliek - meer rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, waar ze nu voor vrezen.