Demonstratie bij Veiligheidsconferentie kalm

De demonstratie tegen de Veiligheidsconferentie in München is zaterdag kalm verlopen. Ongeveer 2000 betogers kwamen opdagen in het centrum van de Beierse hoofdstad. Dat was de helft minder dan de organisatie had verwacht. De dichte sneeuwval had daar mogelijk mee te maken.

De protestmars ging van de Karlsplatz richting de Marienplatz, niet ver van de plek waar circa 500 politici en deskundigen dit weekeinde vergaderen over de crises in de wereld, met leuzen als ‘Nooit meer oorlog’, ‘NAVO opheffen’ of ‘Oorlog kent geen winnaars’.

Behalve linkse groeperingen en activisten van de Vredesbeweging liepen ook verscheidene Koerden mee. Zij protesteerden vooral tegen de Turkse inval in de streek rond Afrin. ‘Geen Duitse wapens voor Erdogans kwalijke praktijken’, was vrij vertaald op een spandoek te lezen. Dat was een verwijzing naar de Leopard-tanks die zouden zijn ingezet tegen de Koerdisch YPG-milities in de Noord-Syrische regio.

Hoewel er ook verboden Koerdische symbolen waren te zien greep de politie, die 4000 man inzette voor de conferentie in München, niet in. Ze beperkte zich tot het verzamelen van bewijs.