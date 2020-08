Demonstranten zingen ‘fijne verjaardag, jij rat’ voor Loekasjenko

Tienduizenden actievoerders die in de Wit-Russische hoofdstad Minsk protesteren tegen president Aleksander Loekasjenko, zijn samengekomen bij het presidentiële paleis. Ze zingen onder andere „fijne verjaardag, jij rat” en zwaaien met rood-witte oppositievlaggen. Loekasjenko viert zondag zijn 66e verjaardag. Het paleis wordt zwaar beveiligd door veiligheidstroepen met schilden en waterkanonnen.

Ondanks een verbod zijn tienduizenden actievoerders in het centrum van Minsk de straat opgegaan om hun ongenoegen over Loekasjenko te uiten. Het protest verplaatste zich naar de zetel van de president, mede omdat het Onafhankelijkheidsplein door de politie is afgegrendeld. Op dit plein zou de grote demonstratie aanvankelijk plaatsvinden.

De politie arresteerde al meer dan honderd mensen maar gebruikte nog geen traangas zoals bij eerdere demonstraties. Op beelden op internet waren pantserwagens te zien van het Wit-Russische leger die kennelijk op weg waren naar de plekken waar werd gedemonstreerd.