Demonstranten Tokio eisen aftreden premier Abe

In Tokio zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de Japanse premier Shinzo Abe. Ze beschuldigen Abe van vriendjespolitiek en willen dat hij aftreedt.

Volgens de organisatoren kwamen zo’n 50.000 mensen bijeen, het grootste protest in bijna drie jaar tijd. Ze verzamelden zich zaterdag bij het parlementsgebouw en hielden borden omhoog met daarop teksten die de Japanse premier als leugenaar wegzetten.

Abe staat onder druk vanwege een aantal schandalen. Twee daarvan gaan over over de verkoop van overheidsgrond aan naasten. Daarnaast heeft het vermeend achterhouden van informatie over de activiteiten van het Japanse leger tijdens de oorlog in Irak zijn populariteit geen goed gedaan.

De premier benadrukt met klem niets verkeerd te hebben gedaan.