Demonstranten proberen stemming parlement in Libanon te verstoren

Demonstranten hebben dinsdag geprobeerd een vertrouwensstemming onder parlementsleden in Libanon te verstoren. De Libanese parlementsleden stemmen over de nieuwe regering en over stappen om het land uit de financiële crisis te leiden.

Honderden demonstranten verzamelden zich in het centrum van de hoofdstad Beiroet en blokkeerden wegen om te voorkomen dat de leden het parlementsgebouw bereikten. Ze gooiden eieren en verf naar de auto’s van parlementariërs en ministers en probeerden hun getinte autoruiten te breken. Veiligheidstroepen schoten vervolgens traangas en waterkanonnen af op de demonstranten.

In Libanon gaan actievoerders al maandenlang de straat op om hun ongenoegen te uiten over de diepe economische crisis en het politieke systeem. Ze beschuldigen de politieke klasse van corruptie en besluiteloosheid.

Libanon heeft sinds 21 januari een nieuwe regering die wordt geleid door premier Hassan Diab. Het land zat zonder kabinet na het aftreden van eerste minister Saad al-Hariri in oktober. Hij ruimde het veld in reactie op de demonstraties tegen corruptie bij de overheid en de aanpak van de economische crisis.