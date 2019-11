Demonstranten Irak blokkeren havens

Demonstranten hebben in het zuiden van Irak de toegangswegen naar twee havens geblokkeerd. Dat zegt een verslaggever van persbureau AFP. Ook een olieveld is geblokkeerd. De weg naar een van de havens is mogelijk alweer open.

De actievoerders willen dat de Iraakse regering opstapt en gaan al weken de straat op in onder meer Bagdad en de zuidelijke havenstad Basra. Bij de demonstraties zijn al meer dan 330 doden gevallen.

De toegangswegen naar de havens Khor al-Zubair en Um Qasr zijn afgesloten door de demonstranten. Um Qasr is de belangrijkste importhaven voor voedsel en medicijnen, Khor al-Zubair wordt vooral gebruikt voor export en zou alweer toegankelijk zijn.

Ook in Bagdad zijn weer mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de overheid.