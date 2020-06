Demonstranten in Oxford willen beeld Cecil Rhodes neerhalen

Twee dagen nadat demonstranten in Bristol het beeld van slavenhandelaar Edward Colston van zijn sokkel trokken, hebben actievoerders het in Oxford gemunt op de beeltenis van Cecil Rhodes. Die staat op een universiteitsgebouw. Volgens de demonstranten is het beeld van de oprichter van Rhodesië, het huidige Zimbabwe, een symbool van het imperialisme van het Verenigd Koninkrijk dat niet meer strookt met de huidige opvattingen.

Rhodes, die een beurs aan de universiteit van Oxford mogelijk heeft gemaakt, heeft in zijn testament opgeroepen tot de oprichting van een geheim genootschap. „Het werkelijke doel daarvan is de uitbreiding van de Britse heerschappij in de hele wereld, de perfectionering van een emigratiesysteem vanuit het Verenigd Koninkrijk en de kolonisatie door Britse onderdanen van alle landen waar de middelen van bestaan kunnen worden bereikt door energie, arbeid en ondernemerschap”, citeert de krant The Guardian uit de laatste wil.

Ook elders in Groot-Brittannië wordt actie gevoerd tegen vermeende racistische beeltenissen. Nadat meer dan 28.000 mensen een petitie tegen de karikatuur van het hoofd van een zwarte man bij een pub in de centraal gelegen plaats Ashbourne hadden getekend, is die door de eigenaar verwijderd. De pub blijft vooralsnog wel The Black Head heten.