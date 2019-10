Demonstranten in gesprek met president Ecuador

Inheemse protestleiders in Ecuador zijn ingegaan op de uitnodiging van president Lenin Moreno om met elkaar in gesprek te gaan. Moreno nodigde de leiders van de demonstranten vrijdag uit om te spreken, zodat er geen noodzaak meer was voor protesten en rellen. Vrijdag sloegen de protestleiders het aanbod nog af, maar na overleg met hun achterban werd dat besluit herzien.

Ondanks de uitnodiging zijn zaterdag voor de tiende dag op rij duizenden mensen de straat opgegaan. Het kwam wederom tot rellen tussen actievoerders en politie, waarbij met traangas is geschoten op demonstranten.

Quito lijkt volgens ooggetuigen op een oorlogsgebied. Veel straten zijn afgesloten door de demonstranten die blokkades van brandende banden hebben opgeworpen.

De demonstraties begonnen tien dagen geleden nadat Moreno besloot een brandstofsubsidie in te trekken. De maatregel levert de staatskas ongeveer 4 miljard euro op en is nodig om aan de eisen van het Internationaal Monetair Fonds voor een lening te voldoen.