Demonstranten Hongkong bij thuiskomst belaagd

Demonstranten die in de voorrstad Yuen Long terugkeerden na de demonstratie in Hongkong zijn aangevallen. Op het metrostation van Yuen Long gingen mannen in witte T-shirts met stokken en paraplu’s de veelal in het zwart gehulde demonstranten te lijf.

Lam Cheuk-ting van de Democratische Partij was een van de gewonden. Hij zette foto’s op Facebook van zijn verwondingen. Hij zei te zijn geslagen met houten stokken. Zeker dertig mannen in witte shirts bestormden de mensen uit de trein.

Yuen Long is een voorstad van Hongkong, die dichter bij Shenzhen op het Chinese vasteland ligt dan bij het stadscentrum van Hongkong.

De oproerpolitie gebruikte zondag traangas en rubberen kogels om de duizenden demonstranten in Hongkong uit elkaar te drijven na afloop van het eerder vreedzaam verlopen protest.