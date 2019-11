Demonstranten Colombia tarten avondklok

Honderden mensen protesteerden vrijdagavond lokale tijd in Bogota bij de ambtswoning van de Colombiaanse president Iván Duque Márquez. Daarmee tartten zij de avondklok die vrijdag voor de hele stad is ingesteld.

De demonstranten zongen het volkslied terwijl ze herrie maakten door op potten en pannen te slaan. De avondklok in Bogota gold eerst alleen voor drie wijken in de stad waar het donderdag onrustig was, maar is uit voorzorg uitgebreid naar de hele stad. Door de avondklok geldt een samenscholingsverbod. Ook mag er tot zaterdagmiddag geen alcohol worden verkocht. Er zijn 20.000 agenten op de been om te voorkomen dat er rellen ontstaan.

Eerder op de dag verzamelden zich duizenden mensen op het belangrijkste plein van Bogota voor nieuwe protestacties. Veel demonstranten vinden dat de regering van president Duque te weinig doet tegen de dalende koopkracht van het land en ze maken zich zorgen om corruptie binnen de overheid.

Duque riep vrijdagavond in een toespraak op tot een dialoog over de onvrede. „Volgende week start ik een nationaal gesprek. Zo moeten we tot de oplossing komen om op de midden en lange termijn het sociale gat in ons land te dichten.”