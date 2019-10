Demonstranten blokkeren wegen Libanon

Demonstranten hebben in Libanon wederom grote wegen in het land geblokkeerd uit onvrede over het politieke systeem in het land. De protesten duren nu al elf dagen. Het dagelijks leven ligt al dagen grotendeels stil doordat veel wegen geblokkeerd zijn.

Zondag vormden betogers een menselijke keten van 170 kilometer die zich uitstrekte van hoofdstad Beiroet tot aan de kustplaats Tyrus in het zuiden, om aan te tonen dat alle bevolkingsgroepen verenigd zijn.

De demonstraties begonnen naar aanleiding van een aangekondigde belasting op berichtendiensten als WhatsApp. Vorige week kondigde de regering hervormingen aan, in de hoop dat de onrust zou afnemen. Actievoerders nemen daar geen genoegen mee. Zij eisen nu grootschalige hervormingen van het sektarische politieke systeem.

In de Libanese regering moeten alle bevolkingsgroepen evenredig vertegenwoordigd zijn, waardoor de samenstelling al deels vaststaat.