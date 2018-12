Demonstrant gele hesjes dood door aanrijding

Een demonstrant van de zogenoemde ‘gele hesjes’ is donderdag in het Zuid-Franse Agen om het leven gekomen toen hij door een vrachtwagen werd geraakt. Het is het negende dodelijke slachtoffer sinds het begin van de protesten half november. Dat meldt de Franse zender BMF TV.

Het ongeval gebeurde om ongeveer 10.30 uur. De 60-jarige demonstrant stond bij een blokkade voor een vrachtwagen om te voorkomen dat deze zou passeren. Een andere vrachtwagen haalde het voertuig in en raakte de actievoerder.

De politie heeft de 60-jarige bestuurder van het voertuig in hechtenis genomen. Getuigen krijgen slachtofferhulp.

De protestbeweging van de ‘gele hesjes’ is sinds half november overal in het land aanwezig om te demonstreren voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de Franse regering. Daarbij richten ze geregeld wegversperringen op. In de marge van de protesten zijn al verscheidene mensen om het leven gekomen.