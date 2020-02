Democratische kandidaten willen samen Trump verslaan

De Democratische kandidaten voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten willen elkaar steunen om president Donald Trump te verslaan. Dat hebben een aantal van hen gezegd aan het begin van het debat in Manchester, New Hampshire.

„Wij nemen het nu tegen elkaar op, maar uiteindelijk staat iedereen achter de winnaar die Trump moet verslaan”, aldus Sanders. Zakenman Tom Steyer schaarde zich achter die woorden. „Als wij iets hebben geleerd van het afzettingsproces, dan is het wel dat Trump ook de verkiezingen kan winnen.” De president werd eerder deze week vrijgesproken in de afzettingsprocedure die tegen hem liep.

Het begin van het debat ging over de plannen voor het hervormen van de gezondheidszorg. Daarna verschoof het al snel naar hoe Trump verslaan kan worden en door wie. Dat lijkt voor de Democratische kandidaten een belangrijke factor te worden.