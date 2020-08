Democratische Conventie van start als digitaal evenement

De Nationale Democratische Conventie waar Joe Biden officieel wordt aangewezen als presidentskandidaat begint maandag. Het evenement is normaal gesproken een week vol meeslepende toespraken voor een volle zaal met publiek en pers, maar is dit jaar vanwege het coronavirus grotendeels online. De slagzin is daarom veranderd in Convention Across America.

De Democraten zouden eigenlijk in juli bijeenkomen, maar de conventie werd al snel na de uitbraak van het longvirus in de VS verplaatst naar augustus. De organisatie hoopte dat er dan meer mensen aanwezig konden zijn.

De meeste toespraken zijn van tevoren opgenomen, waardoor de hooggeplaatste partijleden niet naar Milwaukee hoeven te komen om zo het gevaar op besmetting met het coronavirus te beperken. Ook presidentskandidaat Biden en zijn running mate Kamala Harris blijven thuis en spreken de Democratische leden toe via een video.

Maandag spreken enkele bekende Democraten, zoals senator van Vermont Bernie Sanders, gouverneur van New York Andrew Cuomo en de voormalige presidentsvrouw Michelle Obama. Harris komt woensdag aan het woord en Biden zal donderdag nadat hij officieel is genomineerd als Democratische presidentskandidaat een toespraak houden. Maar dat gebeurt allemaal wel vanuit huis.