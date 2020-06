Democratische conventie grotendeels virtueel

De Democratische conventie in augustus wordt grotendeels virtueel gehouden vanwege zorgen om het coronavirus. Dat heeft de partij bekendgemaakt. Presidentskandidaat Joe Biden zal wel naar Milwaukee gaan om in een toespraak officieel de nominatie te accepteren. Of daar publiek bij aanwezig is, is nog niet bekend.

Kiesmannen is gevraagd de conventie vanuit huis online bij te wonen en te volgen. Deze zogeheten ‘delegates’ zijn belangrijk voor het bepalen van de koers van de Democratische Partij. Kandidaten stappen tijdens de voorverkiezingen nooit officieel uit de race, omdat ze dan nog stemmen kunnen krijgen en kiesmannen kunnen vergaren, zodat ze alsnog hun ideeën op de agenda kunnen krijgen.

De Democratische Partij heeft besloten weinig mensen toe te laten, vanwege het snel stijgende aantal besmettingen in onder meer Texas, Californië en Florida. „Leiderschap betekent aanpassen aan iedere situatie”, aldus Tom Perez, de voorzitter van het comité van de partij. „Dat is precies wat wij nu doen. Joe Biden en de Democraten zijn toegewijd aan het beschermen van de veiligheid en gezondheid van het Amerikaanse volk.”

De Republikeinen onder leiding van president Donald Trump willen wel een drukbezochte conventie houden in augustus. De gouverneur van North Carolina zag dat niet zitten, vanwege het coronavirus. Daarom wordt die conventie verplaatst. Trump sprak onlangs nog voor een paar duizend mensen in Oklahoma en Arizona. Dat zijn twee staten waar het aantal besmettingen de laatste tijd ook oploopt.