Democratische congresleden willen onderzoek naar ontslag Linick

De Democratische congresleden Bob Menendez en Eliot Engel hebben het initiatief genomen voor een onderzoek naar het ontslag van Steve Linick. De Amerikaanse president Donald Trump stuurde de hoogste ambtenaar op Buitenlandse Zaken vrijdag de laan uit.

Dat deed hij volgens het Witte Huis op aanraden van minister Mike Pompeo. Over diens beweegredenen zijn geen mededelingen gedaan.

Menendez en Engel zeiden dat Linick blijkbaar "een onderzoek naar misstanden door minister Pompeo zelf had geopend" en dat het ontslag "doorzichtig in elkaar is gezet om Pompeo te beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid ... en mogelijk een illegale daad van vergelding is."

Ook Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zinspeelde erop dat het ontslag van Linick onwettig is als het een vergeldingsactie is. Dat deed zij zondag in een interview met de televisiezender CBS. Op Twitter sprak zij zaterdag al van "een gevaarlijk patroon van vergelding tegen de patriottische ambtenaren die belast zijn met het uitoefenen van toezicht namens het Amerikaanse volk".

Het was het derde abrupte ontslag door Trump van een ambtenaar die sinds april belast was met toezicht houden op wangedrag en misbruik door de regering. Dat leidt zelfs tot kritiek binnen zijn eigen Republikeinse partij. "Het ontslag van meerdere inspecteurs-generaal is ongekend. Als je dit zonder goede reden doet, tast dat de onafhankelijkheid aan die essentieel is voor hun doel", twitterde Republikein Mitt Romney. "Het is een bedreiging voor de verantwoording van de democratie en een scheur in het constitutionele machtsevenwicht."