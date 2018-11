Democratische ‘Blue Wave’ blijft uit

De zogeheten ‘Blue Wave’ van Democratische kandidaten die veel zetels in het Huis van Afgevaardigden overnemen van Republikeinen blijft vooralsnog uit. In het midwesten, waar Donald Trump in 2016 verrassend veel stemmen kreeg, lijken wederom veel Republikeinen zetels te winnen.

Zo won Andy Barr het zesde district in Kentucky van Amy McGrath, meldt ABC News. De Democratische Partij had gehoopt daar een slag te kunnen slaan.

De Democraten hebben al wel zeker twee zetels in het Huis van Afgevaardigden overgenomen, volgens onder meer CNN. Jennifer Wexton won in Virginia van Barbara Comstock en Donna Shalala versloeg de Republikeinse Maria Elvira Salazar in Florida.

De Democraten moesten voorafgaand aan de verkiezingen 23 zetels inlopen op de Republikeinen om de meerderheid in het Huis te krijgen. Volgens CNN leiden veel kandidaten voor de Democraten in de voorlopige uitslagen in de staten waar de stembureaus al gesloten zijn.