Democratiekamp op kop bij verkiezing Hongkong

Het pro-democratiekamp in Hongkong heeft bij de districtsverkiezingen een meerderheid behaald. Van de 452 zetels gaan zeker 201 naar pro-democratiekandidaten, meldt de krant South China Morning Post.

De pro-Chinese kandidaten lijken enorm te gaan verliezen. Die staan vooralsnog op slechts 28 zetels, terwijl ze bij de vorige verkiezingen nog meer dan driekwart van de zetels binnen wisten te slepen.

De oppositie van het pro-democratiekamp heeft met 201 zetels al meer dan het ooit eerder had. Het lijkt er volgens lokale media zelfs op dat de kandidaten de meerderheid kunnen behalen, er moeten nog 211 zetels worden verdeeld.

„Dit is de kracht van democratie, het is een democratische tsunami”, aldus kandidaat Tommy Cheung. Hij was een leider van de studentenprotesten in 2014 en heeft nu een zetel gewonnen.

Een recordaantal mensen is naar de stembus gegaan zondag. 71 procent van de mensen die zich geregistreerd had, heeft gestemd, dat zijn ongeveer 3 miljoen mensen.

Voor het eerst in maanden beleefde de voormalige Britse kroonkolonie een weekend zonder grote demonstraties en rellen. In plaats daarvan vormden zich zondag lange rijen voor de stembureaus. Het bestuur van Hongkong had gewaarschuwd dat de verkiezingen zouden worden stilgelegd in geval van rellen of protesten.

Het is de eerste keer dat er in Hongkong gestemd wordt sinds de protesten tegen de regering uitbraken in maart. De verkiezingen lijken een graadmeter te worden voor de steun in de stadstaat voor de aanhoudende protesten tegen de Chinese invloed en de regering van Hongkong.