Democraten zeker van meerderheid in Huis

De Democraten zijn zeker van een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Zij hebben de benodigde 218 zetels in handen in het 435 zetels tellende lagerhuis van het Congres, berichten Amerikaanse media.

De oppositiepartij moest 23 zetels inlopen op de Republikeinen om het Huis van Afgevaardigden in handen te krijgen. De Republikeinen behouden wel hun meerderheid in de Senaat, waar bij deze verkiezing ongeveer een derde van de zetels op het spel stond.

Het tellen van de stemmen is nog niet helemaal afgerond. De Democratische meerderheid kan groter uitvallen.