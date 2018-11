Democraat Kyrsten Sinema heeft de Republikeinse Martha McSally verslagen in Arizona. Sinema en McSally zijn beide leden van het Huis van Afgevaardigden van de VS. Sinema wordt de eerste vrouwelijke senator van Arizona. Het tellen van de stemmen verliep moeizaam in Arizona en lange tijd was het een nek-aan-nekrace.

Het resultaat van de race zal geen invloed hebben op de Republikeinse controle van de Senaat.