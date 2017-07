Democraten willen Trump Jr. verhoren

Democraten in de VS willen dat Donald Trump Jr. wordt ondervraagd over zijn ontmoeting met een Russische advocate. Trump gaf dinsdag e-mails vrij waaruit bleek dat hij de afspraak maakte nadat werd gesuggereerd dat hij mogelijk belastende informatie over Hilary Clinton zou kunnen krijgen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Belangrijke democraten in de juridische commissie van de Senaat en de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden lieten in een reactie weten dat zij Trump aan de tand willen voelen. In de Senaat zou het gaan om een openbaar verhoor.

De commissie in het Huis van Afgevaardigden wil iedereen spreken die bij de bijeenkomst met de advocate was. Bij de ontmoeting waren onder andere ook president Trumps schoonzoon Jared Kushner en zijn toenmalige campagnechef Paul Manafort.