Democraten willen minister Barr dagvaarden

Je handtekening zetten onder je eigen dagvaarding zodat je mogelijk zelf achter de tralies verdwijnt. Geen mens die daartoe bereid is. Toch lijken de Democraten dit te gaan vragen van William Barr, de Amerikaanse minister van Justitie.

„Ik kom niet.” Daarmee legde minister Barr de oproep om donderdag te verschijnen voor de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden naast zich neer. De bewindsman zou gehoord worden over zijn omgaan met het rapport-Mueller.

Barr vindt dat de Democratische commissievoorzitter Jerrold Nadler „ongehoorde en onnodige” voorwaarden stelt aan de hoorzitting, zegt een woordvoerster van het ministerie. Nadler wil niet alleen dat de commissieleden, maar ook hun juridische adviseurs de minister mogen ondervragen. Nadler stelt op zijn beurt dat Barr bang is om te getuigen.

Democraten in het Huis overwegen nu om de minister aan te klagen voor minachting van het Congres. Als dat gebeurt, kan de minister worden gearresteerd, gevangen gezet of een boete krijgen.

Nog verdergaand is de verdenking die Nancy Pelosi, de leider van de Democratische meerderheid in het Huis, donderdag uitte. Zij vindt dat Barr woensdag tijdens het verhoor door de Senaat –waar de minister wel kwam– heeft gelogen. Dat wordt aangemerkt als een misdrijf waarop een forse gevangenisstraf staat.

Tijdens het verhoor in de Senaat probeerde Barr een verklaring te bieden voor het feit dat hij kort geleden stelde niets te weten van kritiek van speciaal aanklager Mueller op zijn samenvatting van het onderzoeksrapport. Maar afgelopen dinsdag kwam een brief van eind maart naar buiten waaruit blijkt dat de Mueller wel degelijk bezwaar had gemaakt. Pelosi vindt dat de minister met „zijn leugenverhaal” de wet heeft overtreden.

Toch weet iedereen dat een aanklacht weinig kans van slagen heeft. Als het Huis, waar de Democraten de meerderheid hebben, die wil indienen, moet minister Barr zelf, als baas van het openbaar ministerie, de procedure in gang zetten. Niemand gelooft dat hij dat doet.

Bovendien zal Trump zich met hand en tand verzetten tegen vervolging van de minister. De president heeft al eerder laten weten dat het afgelopen moet zijn met het getuigen van zijn medewerkers voor Congrescommissies. „We bestrijden alle dagvaardingen”, zei hij vorige week. Donderdag herhaalde hij dit nog eens.

Het taaie gevecht lijkt nu te kantelen. Democraten ervaren dat het niet echt lukt een doorbraak te forceren. Mokkend lijken ze zich neer te leggen bij de feiten. Een voorbeeld is dat ze nog niets hebben gedaan na het passeren van de deadline, afgelopen woensdag, voor inzage in het ongecensureerde rapport-Mueller. Barr heeft het verzoek genegeerd. Vandaar dat Democraten nu proberen via inzage in zakelijke overeenkomsten met bedrijven materiaal te verzamelen om de president in diskrediet te brengen.

De interesse voor het rapport-Mueller is ook bij het publiek groot, zelfs voor de gecensureerde versie. Die staat momenteel op nummer 1 van de bestsellerslijst van de New York Times.

En president Trump zelf? Die verklaarde eerder dat hij met het rapport in de hand de verkiezingsstrijd van 2020 wil ingaan. Hij is immers vrijgepleit van de verdenking bij de presidentsverkiezingen van 2016 met de Russen te hebben samengewerkt. Tijdens een samenkomst ter gelegenheid van de nationale biddag, donderdag, erkende hij dat het soms lastig voor hem was. „Maar ik steun op God”, zo zei hij.