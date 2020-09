Democraten willen grens ambtstermijn Hooggerechtshof

De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dienen volgende week een wetsvoorstel in om de ambtstermijn van toekomstige rechters van het Hooggerechtshof in te perken tot achttien jaar. Onder de huidige wetgeving worden rechters voor het leven benoemd.

De Democraten stellen dat zij met het wetsvoorstel de vaak politieke strijd die losbarst bij het openvallen van een vacature in het Hooggerechtshof willen tegengaan. Een aanstelling van achttien jaar zou de legitimiteit van de hoogste rechtbank in de Verenigde Staten volgens hen ten goede komen. De wet zou niet van toepassing zijn op de zittende rechters.

Het plan komt te midden van verhoogde politieke spanningen rond het hof. President Donald Trump is voornemens op korte termijn een conservatieve opvolger te benoemen voor de onlangs overleden liberale opperrechter Ruth Bader Ginsburg. Mocht Trump een nieuwe conservatieve rechter benoemd weten te krijgen, dan hebben de conservatieven een meerderheid van zes tegen drie rechters in het hof, dat oordeelt over zaken als abortus en het recht om een wapen te dragen.

De president heeft aangekondigd zaterdag zijn keuze bekend te maken. Het is de Senaat, waarin de Republikeinen een meerderheid hebben, die over de benoeming beslist.