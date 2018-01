Democraten wijzen Trumps gebaar af

Verenig, verdeel en heers. Dat is de teneur van de eerste State of the Union die Donald Trump dinsdag hield in het Amerikaanse Congres. Hij stak een hand uit naar de oppositie, maar die hoorde hem met een strak gezicht aan.

Het is volgens Trump niet alleen nodig om bij crises eenheid te tonen, maar ook als het goed gaat. „Vanavond doe ik een beroep op ons allen om onze meningsverschillen opzij te zetten, op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke basis en de eenheid te bereiken die we nodig hebben om de mensen die ons hebben gekozen te dienen”, zei hij.

Trump benadrukte de „ongelofelijke vooruitgang en het uitzonderlijk succes” dat zijn eerste jaar heeft gebracht. Daarbij wees hij op de economische groei die Amerika doormaakt. „Er zijn 2,4 miljoen nieuwe banen bij gekomen. De werkloosheid is in 45 jaar niet zo laag geweest. De werkloosheid onder Afro-Amerikanen is nog nooit zo laag geweest”. Zijn conclusie: „Dit is ons nieuwe Amerikaanse moment. Er is nooit een beter moment geweest om de Amerikaanse droom te gaan beleven.”

State of the Union

De president maakte nogmaals duidelijk schendingen van de regels in de internationale handel niet te tolereren. „We zullen de Amerikaanse arbeiders en intellectueel eigendom van de Amerikanen beschermen.”

Opnieuw sprak Trump over zijn plan om de infrastructuur te verbeteren. Bekend is dat ook Democraten de noodzaak daarvan onderschrijven. De president legde geen concrete plannen op tafel. Wel vroeg hij het Congres om minstens 1,5 miljard dollar.

Opvallend was dat Trump nauwelijks aandacht gaf aan thema’s, die evangelicalen in de VS na aan het hart liggen, zoals abortus, huwelijk en gezin. Wel noemde hij het belang van godsdienstvrijheid en zei hij dat geloof en gezin belangrijker zijn dan regering en ambtenaren.

Veel aandacht gaf de president aan de immigratiewetten. Die wil hij ingrijpend veranderen. In een poging de Democraten voor zijn plannen te winnen deed Trump de toezegging dat 1,8 miljoen zogenaamde Dreamers, buitenlanders die als kind illegaal naar de VS kwamen en volledig zijn ingeburgerd, onder voorwaarden een Amerikaans paspoort krijgen. Maar tegenover die belofte staat wel dat Trump de legale immigratie wil halveren. Hij houdt vast aan zijn idee van een muur langs de grens met Mexico. De loterij waarmee een verblijfsvergunning kan worden gewonnen verdwijnt. Ook wil Trump een einde maken aan de zogenoemde ketenmigratie, waardoor nieuwkomers „onbeperkte aantallen” familieleden kunnen binnenbrengen”. Voor gezinshereniging wil hij nog wel ruimte laten.

Trump vindt zijn voorstel „een eerlijk compromis.” De Democraten in het Congres denken daar echter anders over. Zij kreunden hoorbaar bij deze paragraaf uit de toespraak, vooral toen de president zei dat alle Amerikanen Dreamers zijn. Daarmee maakte bewust een tegenstelling tussen eigen volk en immigranten. In de gebruikelijke tegenspeech van de Democraten, deze keer gegeven door de jonge Joe Kennedy III, werd sterk benadrukt dat die partij er voor alle inwoners van de VS wil zijn.

Bij het thema buitenland gaf Trump veel aandacht aan de strijd tegen terrorisme. In dat verband deelde hij mee besloten te hebben dat de gevangenis Guantanamo Bay open zal blijven zodat daar terroristen kunnen worden opgesloten.

Melania Trump verscheen voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar. Wel kwam zij met eigen vervoer in plaats dat zij met haar man meekwam. Dat zou volgens verschillende media te maken hebben met spanningen in het huwelijk zijn omdat recent openbaar kwam dat Trump in 2006 en 2007 zijn vrouw ontrouw was.