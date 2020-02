Democraten weer in debat voorafgaand aan Super Tuesday

De kandidaten voor de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan weer met elkaar in debat. Het tiende debat, en het derde in februari, wordt gehouden in Charleston in de staat South Carolina. Daar worden zaterdag voorverkiezingen gehouden.

Het is het laatste debat voorafgaand aan de belangrijkste dag in de voorverkiezingen: Super Tuesday. Op dinsdag 2 maart worden in veertien staten voorverkiezingen gehouden. Dan worden de meeste ‘delegates’ verdeeld. Een kandidaat heeft 1991 van deze kiesmannen nodig om de race te winnen.

Bernie Sanders gaat na voorverkiezingen in drie staten aan de leiding. Volgende week dinsdag wordt pas echt duidelijk wie de belangrijkste kanshebber is om de nominatie binnen te slepen. Dan worden voor het eerst grote aantallen kiesmannen verdeeld.

De andere deelnemers aan het debat zijn Pete Buttigieg, Joe Biden, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Mike Bloomberg en Tom Steyer.