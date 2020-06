Democraten VS: Trump wist van premies voor doden VS-militairen

Volgens de Democraten, de politieke tegenstanders van de Amerikaanse president Trump, moet de president hebben geweten dat Rusland geld betaalde om Amerikaanse troepen in Afghanistan te laten vermoorden. Moskou zou de radicaalislamitische Talibanrebellen premies hebben gegeven om militairen uit te schakelen van de troepen die onder leiding stonden van de Verenigde Staten.

Trump moet op zijn minst op de hoogte zijn geweest van de aantijgingen, aldus de Democraten na een informatiebijeenkomst in het Witte Huis. De president noemde het in het openbaar een broodjeaapverhaal, zei de Democratische voorman Hoyer. Maar volgens hem is tijdens de briefing van het Witte Huis niet gezegd dat de informatie ongeloofwaardig was. De Democraten willen nu dat het hele parlement wordt geïnformeerd.

De president had zondag gezegd dat hij nooit was geïnformeerd over de Russische premies. Volgens regeringsfunctionarissen waren de geheime diensten het niet eens of de vergaarde informatie klopte. The Washington Post had gemeld dat Rusland beloningen zou hebben beloofd aan Talibanstrijders die Amerikaanse militairen doodden.

Rusland ontkent dat het de Afghaanse Talibanstrijders geld heeft aangeboden voor het doden van Amerikaanse soldaten. Het Kremlin deed de beschuldigingen af als „leugens”.