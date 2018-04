Democraten VS slepen Rusland voor de rechter

De Amerikaanse Democratische Partij sleept Rusland, klokkenluiderssite WikiLeaks en de Trump-campagne voor de rechter. De oppositiepartij stelt dat belangrijke campagnemedewerkers van de huidige president hebben samengezworen met de Russen om te zorgen dat Trump de verkiezing zou winnen, bericht The Washington Post.

„Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezing in 2016, voerde Rusland een grootschalige aanval uit op onze democratie”, zei partijvoorzitter Tom Perez in een verklaring. „Het vond in de campagne van Donald Trump een gewillige en actieve partner.”

De oppositiepartij eist volgens de krant een schadevergoeding van miljoenen dollars vanwege de schade die het zou hebben opgelopen door hackers. Zij drongen computersystemen van de partij binnen. De cyberaanval zou de Democraten hebben belemmerd in hun vermogen contact te leggen met kiezers en geld op te halen.

De Democraten slepen president Trump zelf niet voor de rechter. Wel richten ze hun pijlen op topmedewerkers, zoals de zoon en schoonzoon van de president: Donald Trump Jr. en Jared Kushner en oud-campagneleider Paul Manafort. Zij waren aanwezig bij een omstreden bijeenkomst met een Russische advocate, nadat hun belastende informatie over Democrate Hillary Clinton in het vooruitzicht was gesteld.

Ook de Russische militaire inlichtingendienst GROe wordt genoemd in de aanklacht. De GROe wordt ervan verdacht de hand te hebben gehad in de digitale inbraak bij de Democraten, die verder ook WikiLeaks-oprichter Julian Assange en zijn organisatie aanklagen. WikiLeaks publiceerde e-mails die waren gestolen door de hackers.