Democraten: vrijspraak Trump zonder getuigenverhoren geldt niet

Vooraanstaande Democraten hebben in Washington gezegd dat een vrijspraak van president Trump in het proces dat in de Senaat wordt gevoerd, zonder getuigenverhoren geen geldigheid heeft. De Democratische senator Chuck Schumer zei dat vrijspraak in dit proces „geen enkele betekenis heeft als mijn Republikeinse collega’s geen getuigen of documenten willen toelaten”.

De voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy Pelosi, zei eerder al dat Trump niet kan worden vrijgesproken als de democraten geen getuigenissen en documenten mogen opvoeren.

De Democraten in het Huis hebben een procedure gestart om Trump af te zetten. Daarover beslist de Senaat die een Republikeinse meerderheid heeft. Amerikaanse media verwachten dat de Senaat vrijdag in meerderheid besluit geen getuigen op te roepen en dan overgaat tot vrijspraak van Trump. Die wordt door de Democratische volksvertegenwoordigers beschuldigd van machtsmisbruik en het tegenwerken van onderzoek daarnaar.