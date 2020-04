Democraten verschuiven verkiezing presidentskandidaat

De Democratische partij in de Verenigde Staten stelt de officiële verkiezing van haar presidentskandidaat uit wegens de coronacrisis. De meerdaagse bijeenkomst in Milwaukee (Wisconsin) met de nominatie van de uitdager van Donald Trump begint nu op 17 augustus. Dat is een ruim een maand later dan gepland en een week voor de conventie van de Republikeinen van Trump.

De kansrijkste kandidaat, ex-vicepresident Joe Biden, had publiekelijk voor uitstel gepleit, meldt de politieke nieuwsdienst Politico. Op de bijeenkomst komen duizenden personen uit het hele land. De Democratische voorverkiezingen zijn al vrijwel platgelegd door de coronapandemie.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn in november.