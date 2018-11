Democraten veroveren Huis van Afgevaardigden

De tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten hebben een verdeeld Congres opgeleverd. De Republikeinse partij van president Donald Trump behoudt volgens Amerikaanse media haar meerderheid in de Senaat, maar de Democratische oppositie krijgt het hoogstwaarschijnlijk voor het zeggen in het Huis van Afgevaardigden.

De Republikeinen hadden voorafgaande aan de stembusgang een meerderheid in beide huizen van het Congres. Dat de Democraten nu de baas worden in het Huis van Afgevaardigden, is slecht nieuws voor Trump. De oppositie kan nu wetgeving blokkeren en allerlei onderzoeken instellen naar de president en zijn beleid en zou daar ook al voorbereidingen voor hebben getroffen.

Een anonieme adviseur van Trump erkende tegenover persbureau Reuters dat de president vermoedelijk niet is voorbereid op de waslijst aan onderzoeken die hem boven het hoofd hangt. „Ik denk niet dat hij volledig beseft wat het betekent dat de voorzittershamer in handen komt van Nancy Pelosi en haar handlangers”, zei de bron, die verwees naar de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden.

Hoewel nog niet alle uitslagen binnen zijn, lijkt Trump zich al te hebben neergelegd bij de nederlaag van zijn partij in het lagerhuis. Pelosi heeft volgens haar kantoor inmiddels een telefoontje gehad van Trump, die haar zou hebben gefeliciteerd met de verwachte overwinning in het Huis.

De Republikeinen houden, zoals verwacht, wel stand in de Senaat. Daar zien ze hun meerderheid mogelijk zelfs groeien. Bij deze verkiezing kon worden gestemd over alle zetels in het Huis, maar over slechts 35 van de 100 Senaatszetels. Van die 35 waren er maar negen in handen van Republikeinen, die dus minder te verliezen hadden dan de Democraten.