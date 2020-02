Democraten vallen Bloomberg aan bij debat

De vijf belangrijkste kandidaten om de Democratische kandidaat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen te worden, hebben in het debat in Las Vegas (Nevada) Michael Bloomberg aangevallen. De oud-burgemeester van New York was daar voor het eerst aanwezig bij een debat.

Het debat opende met een aantal vinnige opmerkingen tegen Bloomberg van de andere kandidaten. De oud-burgemeester probeert zich te presenteren als ervaren stadsbestuurder, zakenman en filantroop, maar krijgt van rivalen de kritiek dat hij zijn enorme vermogen inzet om de verkiezing te „kopen”.

De multimiljardair steekt honderden miljoenen in zijn campagne en is bezig aan een opmars in de peilingen. Dat maakt hem een doelwit voor de andere Democraten die president willen worden. Senator Elizabeth Warren waarschuwde dat haar partij een groot risico loopt als „we de ene arrogante miljardair inruilen voor de andere”.

„We nemen het op tegen een miljardair die vrouwen omschrijft als dikke mokkels en lesbiennes met paardenkoppen”, zei Warren. „En dan heb ik niet over Donald Trump, maar over burgemeester Bloomberg.”

Bloomberg kreeg het ook aan de stok met Bernie Sanders, die behoort tot de linkervleugel van de partij. „Mike Bloomberg is rijker dan de armste 125 miljoen Amerikanen bij elkaar”, zei de senator. „Dat is fout. Dat is immoreel.”

De oud-burgemeester van New York zei tijdens het debat dat hij zijn vermogen wil gebruiken voor een belangrijke zaak. „Ik geef dat geld uit om van Donald Trump af te komen, de slechtste president die we ooit gehad hebben”, zei Bloomberg. „Als ik dat voor elkaar krijg, is dat een grote bijdrage aan Amerika en mijn kinderen.”

Trump heeft zich ook al uitgesproken over het debat. „Mini Mike Bloomberg leverde misschien wel de slechtste debatprestatie in de geschiedenis van debatten”, reageerde de president op Twitter. „Hij wankelde, stuntelde en was erg incompetent.”