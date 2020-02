Democraten vallen Bloomberg aan bij debat

De vijf belangrijkste kandidaten om de Democratische kandidaat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen te worden hebben in het debat in Las Vegas, Nevada, Michael Bloomberg aangevallen. De oud-burgemeester van New York is in Las Vegas voor het eerst aanwezig bij een debat.

Het debat opende met een aantal vinnige opmerkingen tegen Bloomberg van de andere kandidaten. Senator Elizabeth Warren vroeg zich af of de Amerikanen echt een president willen die vrouwen dikke mokkels noemt. Senator Bernie Sanders vond dat een Democraat moet worden gekozen. Bloomberg is al twee keer van partij veranderd.

Bloomberg ging op zijn beurt niet in op de aanvallen. Hij richtte zich vooral op president Donald Trump. „Ik ben de beste kandidaat om van de president te winnen.