Democraten: Trump moet gewoon weg uit Witte Huis als hij verliest

De Amerikaanse president Trump moet gewoon weg uit het Witte Huis als hij de verkiezingen in november verliest. Dat is de normale gang van zaken, benadrukt de topvrouw van de rivaliserende Democraten, Nancy Pelosi. Het is geen kwestie van een persoon „uitroken” uit het Witte Huis omdat hij niet wil vertrekken, zegt ze tegen de Amerikaanse zender MSNBC: „Er is een procedure.”

Pelosi reageert op uitlatingen van de Republikeinse president tegen nieuwszender Fox News, waarin Trump openlaat of hij een nederlaag accepteert. Hij zegt geen goede verliezer te zijn en er mogelijk niet goed mee om te gaan als hij verliest. Hij hoopt eind dit jaar te worden herkozen.

Trump lijkt zijn houding te rechtvaardigen door te wijzen op het voorstel van de Democraten om de verkiezingen per post te houden, in verband met de coronapandemie. De president vreest dat er dan met de uitslag wordt gerommeld.