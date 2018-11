Democraten stevenen af op overwinning in Huis

De Democraten veroveren een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat voorspellen onder meer CNN, Fox News en NBC News op basis van gedeeltelijke uitslagen.

De oppositiepartij moet 23 zetels veroveren op de Republikeinen om een meerderheid te krijgen in het 435 zetels tellende lagerhuis van het Congres. De Republikeinen lijken volgens Amerikaanse media wel de controle te behouden over de Senaat, waar bij deze verkiezing ongeveer een derde van de zetels op het spel stond.

Een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zou slecht nieuws zijn voor de Amerikaanse president Donald Trump. Hij liet via Twitter van zich horen. „Enorm succes vanavond. Iedereen bedankt”, schreef hij. Zijn Republikeinen hadden voorafgaande aan de stembusgang een meerderheid in beide huizen van het Congres.