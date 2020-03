Democraten stemmen nu op ‘Big Tuesday’

Senator Bernie Sanders krijgt dinsdag de kans om zijn campagne nieuw leven in te blazen. Dan mogen Democraten in zes staten stemmen over welke politieke veteraan de officiële presidentskandidaat van hun partij wordt: Sanders of oud-vicepresident Joe Biden.

De voorverkiezingen op dinsdag worden soms ook wel Big Tuesday genoemd, al staan veel minder gedelegeerden op het spel dan vorige week tijdens Super Tuesday. Er kan worden gestemd in Michigan, Idaho, Mississippi, Missouri, North Dakota en Washington: samen goed voor 352 van die kiesmannen.

Winst in de staat Michigan geldt als de hoofdprijs. Daar zijn de meeste gedelegeerden te verdelen. Sanders (78) zorgde vier jaar geleden voor een verrassing door Hillary Clinton te verslaan tijdens de voorverkiezing in die staat. Hij moet die prestatie nu dringend zien te herhalen om Biden te kunnen bijbenen.

De zelfverklaarde socialist boekte goede resultaten bij de eerste drie voorverkiezingen, maar moest daarna toekijken hoe zijn rivaal Biden een comeback maakte. De voormalige vicepresident van Barack Obama won in South Carolina en later in tien van de veertien staten waar gestemd kon worden op Super Tuesday.

Biden wordt gesteund door voormalige kandidaten als Kamala Harris, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg en Amy Klobuchar. Zij staakten hun campagnes vanwege tegenvallende resultaten. Medestanders van de 77-jarige Biden denken dat Sanders te links is om Donald Trump uit het Witte Huis te verdrijven.

Naast Biden en Sanders doet ook politica Tulsi Gabbard nog mee aan de voorverkiezingen, maar zij wordt gezien als kansloos.