Democraten raken Senaatszetel namens Alabama weer kwijt

De Republikeinen hebben een Senaatszetel namens de zuidelijke staat Alabama heroverd op de Democraten. De Republikein Tommy Tuberville versloeg de zittende senator Doug Jones van de Democraten, melden Amerikaanse media. De overwinning was verwacht.

Jones was twee jaar geleden verkozen. Hij volgde toen de Republikeinse senator Jeff Sessions op, die minister van Justitie onder Donald Trump was geworden. In de tussentijdse verkiezing won Jones nipt van de Republikein Roy Moore, die in opspraak was geraakt vanwege het lastigvallen van tienermeisjes.