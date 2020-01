Democraten niet overtuigd van ‘acute dreiging’ Soleimani

Het is afgevaardigden van de Amerikaanse regering woensdag niet gelukt de Democraten in het Congres te overtuigen dat de omgebrachte Iraanse generaal Qasem Soleimani een „onmiddellijke dreiging” vormde voor de VS.

In gesloten zittingen werden alle 535 leden van het Congres ingelicht over de gang van zaken rond het besluit van president Donald Trump om over te gaan tot liquidatie van Soleimani. Ministers Mark Esper (Defensie) en Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken), generaal Mark Milley en CIA-directeur Gina Haspel verschaften de informatie aan het Congres.

Soleimani werd vorige week donderdag gedood door een Amerikaanse raketaanval op het vliegveld van Bagdad. President Donald Trump stelde dat hij „sinistere” aanvallen aan het voorbereiden was op Amerikaanse diplomaten en militairen. Iran vuurde woensdag als vergelding raketten als af op Iraakse militaire bases die Amerikaanse troepen huisvesten.

De Democraten en zeker twee Republikeinen zeiden na de voorlichtingen niet overtuigd te zijn dat Soleimani een acute dreiging vormde. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi stelde donderdag een wet in stemming te willen brengen die de militaire bevoegdheid van de president inperkt.