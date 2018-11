Democraten nemen eerste Congreszetel over

Jennifer Wexton is de eerste Democratische kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden die een zetel van een zittende Republikein heeft afgepakt. Wexton won de verkiezing in een district in de staat Virginia van Barbara Comstock. De staat wordt door de Amerikaanse media gezien als enorm belangrijk, de partij die daar de meeste zetels wint, heeft een grote kans om de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te krijgen.

De Democraten moesten voorafgaand aan de verkiezingen 23 zetels inlopen op de Republikeinen om de meerderheid in het Huis te krijgen. Volgens CNN leiden veel kandidaten voor de Democraten in de voorlopige uitslagen in de staten waar de stembureaus al gesloten zijn.